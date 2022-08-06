Мемориальную доску в честь Михаила Воробьева установили в Ялуторовске

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Мемориальную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Воробьева открыли в Ялуторовске. В торжественном мероприятии, которое прошло в рамках акции "На страже памяти", приняли участие сотрудники вневедомственной охраны и ветераны Управления Росгвардии по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

У дома, в котором жил Михаил Воробьев, собрались родные героя, земляки, представители силовых структур, органов власти, молодежных и ветеранских организаций.

Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов отметил, что за каждой такой памятной табличкой стоит история не только одного героя, но и подвига советского народа.

"Михаил Алексеевич внес свой вклад в Великую Победу. В послевоенные годы несколько десятков лет он трудился на благо развития родного края и страны. После выхода на заслуженный отдых, несмотря на преклонный возраст, активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Гордимся нашим земляком, участником парада 1941 года", - отметил Геннадий Иванов.

Участники мероприятия почтили память героя войны минутой молчания и возложили цветы. В декабре 2021 года Михаил Алексеевичу Воробьеву исполнилось 100 лет, а в апреле 2022 года его не стало. Боевой путь воина-сибиряка прошел по полям сражений под Белгородом, Харьковом, на Курской дуге. Ветеран освобождал Богодухов, Мерефу, принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. Воевал в Белоруссии и Румынии, освобождал Каунас, Вильнюс и Шауляй, сражался на Воронежском, Западном, Степном, Юго-Западном, Центральном, 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах.

Михаил Воробьев был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.