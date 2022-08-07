Фестиваль "СВОË" помогает тюменским фермерам развиваться и повышать узнаваемость продукции

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Фестиваль фермерской еды "СВОË", который проходит на площади 400-летия Тюмени 6 и 7 августа, – хороший инструмент для развития своего дела и повышения узнаваемости. Так считает директор семейной ягодной фермы "Речкина" Ольга Векшина.

Дело открыли несколько месяцев назад, расположено оно в дер. Речкина Тюменского района. Основатели ягодной фермы впервые вышли на широкую публику.

"Три месяца назад мы купили участок, подготовили ряды и посадили восемь тысяч саженцев клубники. Также у нас есть около полутора тысяч саженцев малины, черной и красной смородины", – рассказала Ольга Векшина.

Семья реализует свежую ягоду, а также продукцию из нее. На фестиваль в том числе привезли сушеную, вяленую клубнику и варенье из нее. "Делаем и сиропы, пробуем рынок. Также запустили протестировать чаи с сушеной клубникой", – говорит директор семейной ягодной фермы.

Продукцию категории "фреш" поставляют в рестораны и частным лицам. Готовы основатели фермы и к корпоративным заказам – уже подготовили коробочки из фанеры с надписями "Открой свою Тюмень".

Фестиваль фермерской еды "СВОË" стартовал в областной столице 6 августа. 7 августа он продолжает свою работу с 10 до 20 часов. В течение дня посетителей ждет развлекательная программа.

Отметим, фестиваль "СВОË" проводится в разных регионах. Подобные мероприятия под эгидой "Россельхозбанка" в 2022 году организуют в пяти городах страны. Тюмень стала одним из них.

Инна Пахомова