40 лет спустя тюменские футболисты проведут официальный матч в Чувашии

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Выездной матч второй лиги первенства России футболисты "Тюмени" проведут 7 августа с с командой "Химик-Август" из чувашского пос. Вурнары.

Примечательно, что последний раз тюменские футболисты проводили официальный матч страны в этой республике больше 40 лет назад.

В 1980 году в одной группе второй лиги сошлись "Сталь" из Чебоксар и тюменский "Факел". Дома сибиряки победили – 2:1, а на выезде сыграли вничью – 1:1.

Матч "Химик-Август" - "Тюмень" начнется 7 августа в 19 часов по тюменскому времени. ТВ-трансляция будет на "Триколоре" ("Наш спорт 11").