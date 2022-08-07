Ранее судимый тюменец украл подъезде жилого дома велосипед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Тюмени. Ущерб, причиненный владелице двухколесного транспорта, составил 15 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Как рассказала потерпевшая, велосипед пропал с лестничной площадки. Участковый по горячим следам установил злоумышленника и задержал его. Им оказался ранее судимый 45-летний житель города Тюмени.

Находясь в подъезде жилого дома, подозреваемый обратил внимание на пристегнутый велосипед. Мужчина похитил имущество и поспешно скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.