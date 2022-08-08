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Приставы помогли пожилому тюменцу решить квартирный вопрос

Общество, 15:19 08 августа 2022

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Закон оказался на стороне пожилого тюменца, которого после смерти супруги выгнала из их общей квартиры падчерица, сообщает УФССП по Тюменской области.

Судебный пристав-исполнитель помог мужчине вселиться в квартиру, которую 42-летняя жительница Тюмени считала своим наследством, оставшимся от матери. С женщиной, агрессивно настроенной на законного собственника, провели разъяснительную беседу.

После этого тюменка предоставила своему отчиму в квартире отдельную комнату, которую он раньше занимал.

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# судебные приставы

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