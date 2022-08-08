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В Тюмени соседи пришли на помощь женщине с судорожным синдромом

Общество, 14:55 08 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени соседи пришли на помощь женщине, которая потеряла сознание в своей квартире 7 августа. Они оперативно нашли ключи, открыли дверь и сразу вызвали бригаду скорой помощи.

"На полу лежит 71-летняя женщина, но живая – дышит, мычит", – сообщил диспетчеру скорой помощи очевидец.

Медики купировали судорожный синдром, наложили воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника и доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Всего за минувшие выходные, с 6 по 7 августа, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 41 жителю областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 548 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 467 пациентов, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.



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