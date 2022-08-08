В Тюмени соседи пришли на помощь женщине с судорожным синдромом
В Тюмени соседи пришли на помощь женщине, которая потеряла сознание в своей квартире 7 августа. Они оперативно нашли ключи, открыли дверь и сразу вызвали бригаду скорой помощи.
"На полу лежит 71-летняя женщина, но живая – дышит, мычит", – сообщил диспетчеру скорой помощи очевидец.
Медики купировали судорожный синдром, наложили воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника и доставили в Областную клиническую больницу № 2.
Всего за минувшие выходные, с 6 по 7 августа, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 41 жителю областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 548 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 467 пациентов, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.