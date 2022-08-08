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В аэропорту Тобольска запускают четыре новых рейса

Общество, 16:32 08 августа 2022

аэропорт Ремезов | Фото: аэропорт Ремезов

Улететь из Тобольска в Сургут, Красноярск, Нижнекамск и Чебоксары можно на самолетах авиакомпании "ЮВТ Аэро", начиная с 11 августа, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.

Рейс в Красноярск и обратно выполняется по четвергам и субботам. Время в пути - 2 часа 15 минут. В Нижнекамск - по четвергам. Перелет занимает около двух часов. Улететь в Сургут из Тобольска можно будет также по четвергам и субботам, обратно – в пятницу и воскресенье. Время в пути составит 1 час. Кроме того, рейсом через Сургут тоболяки смогут улететь и в Чебоксары.

Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Билеты на сайте авиакомпании - uvtaero.ru и у агентов.

Отметим, что аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.

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# авиаперевозки , аэропорт Ремезов , Тобольск

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