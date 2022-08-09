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Поисковики "Тюмень-ТюмГУ" исследуют места боев в Барятинском и Спас-Деменском районах Калужской области

Общество, 17:51 08 августа 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Поисковый отряд "Тюмень-ТюмГУ" примет участие в Международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе", которая пройдет в Калужской области с 10 по 24 августа. Ребята вошли в состав сводного поискового отряда тюменского региона, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Международная экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходит ежегодно, начиная с 2014 года. За это время удалось найти более тысячи военнослужащих Красной армии. Сражения за Варшавское шоссе длились три месяца, автодорога несколько раз переходила из рук в руки. Особое значение имела Зайцева Гора, или высота 269,8, с которой окружающая местность просматривалась на 30 км. Только здесь погибли более 100 тыс. советских солдат и офицеров. В этом году поисковики исследуют места боев Великой Отечественной войны 1941-1943 гг. в Барятинском и Спас-Деменском районах Калужской области.

В программе экспедиции – поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной армии и экскурсия по местам боевой славы Калужской области. Для молодых добровольцев будет организована "Школа поисковика", а для экспертов и ветеранов поискового движения – дискуссионная площадка. Ключевым мероприятием станет церемония захоронения павших защитников Отечества на воинском мемориале "Взрыв".

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# поисковики , ТюмГУ

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