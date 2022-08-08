  • 8 августа 20228.08.2022понедельник
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

82-летняя тюменка не поддалась на уловки мошенников и сохранила сбережения

Происшествия, 16:59 08 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

82-летняя жительница Тюмени не поддалась на уловки мошенников и сохранила 150 тыс. рублей. Звонившие предложили ей спасти внучку, которая якобы спровоцировала аварию, сообщает региональное УМВД.

Во время телефонного диалога пожилая женщина не поверила собеседнику, прервала разговор и позвонила родственникам. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ "Попытка мошенничества".

Сотрудники полиции призывают граждан проводить беседы с пожилыми родственниками, объяснить, что мошенники каждый раз придумывают различные ситуации, чтобы вводить в заблуждение доверчивых граждан. "Для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников немедленно прерывайте разговор с неизвестными, связывайтесь с родственниками и обращайтесь в полицию", - рекомендовали в УМВД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 08.08.202282-летняя тюменка не поддалась на уловки мошенников и сохранила сбережения
14:31 08.08.2022В Тюмени суд обязал ВИЧ-инфицированную мать отдать сына на лечение
13:45 08.08.2022В Тюменской области наркосбытчицу отправили в колонию на восемь лет
12:24 08.08.2022В Тюмени ищут водителя, который сбил на ул. Домостроителей женщину и скрылся