Триллер Фрица Ланга "М убийца" покажут и обсудят в тюменском мультицентре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Триллер Фрица Ланга "М убийца" представят и обсудят на встрече киноклуба в мультицентре "Контора пароходства" 14 августа в 19 часов.

В центре сюжета — маньяк-убийца, который наводит ужас на жителей Города. Полиция сбилась с ног в поисках преступника, однако усилия тщетны. Обеспокоенный активностью полицейских преступный мир Города сам объявляет охоту на маньяка.

Фильм стал первой звуковой картиной Фрица Ланга. Это классический триллер 1931 года.

Вход бесплатный, регистрация доступна по ссылке. Возрастное ограничение 18+.