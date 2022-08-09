Постановку на скорости 120 км/ч увидят зрители чемпионата УФО по дрифту

| Фото: vk.com/dwc_ural | Фото: vk.com/dwc_ural

Реконструкцию разгонной полосы проводят на трассе в Метёлево в Тюмени, где пройдет III этап чемпионата УФО по дрифту 13 и 14 августа. Это позволит увидеть постановку на скорости 120 километров в час. По словам организаторов, это будет одна из самых скоростных конфигураций трассы на Урале.

54 спортсмена из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута и других городов Урала и Сибири поборются за звание чемпиона, сообщает дирекция чемпионата по дрифту DRIFT WARS.

Дрифт - относительно молодой вид автоспорта. То, что кажется на первый взгляд простым заносом – на самом деле подчиняется строгим правилам и обязательному судейскому заданию. Оценивается не только прохождение трассы, но и угол заноса и зрелищность проезда. Самые интересные - парные заезды. Ведущий едет по заданной траектории, а ведомый обязан ее повторить с максимальной точностью. Отсюда возникают максимально близкие проезды "дверь в дверь", ведь касание корпусом не запрещено.

Уровень спортсменов, заявленных на участие в чемпионате – от новичков до опытных пилотов российской серии дрифта.

Кроме дрифта на площадке будет располагаться автовыставка stance культуры от ежегодного фестиваля PLANKWILL. Более 50 уникальных проектов со всех уголков Урала.

В программа двухдневного фестиваля дрифта также: выставка уникальных автомобилей, дрифт-такси, розыгрыши призов.

Детям до 7 лет вход бесплатный (обязательное присутствие родителей!)

Билеты уже в продаже в официальной группе.