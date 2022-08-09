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Маленький ребенок пострадал в аварии на улице Широтной в Тюмени

Происшествия, 23:13 09 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девочка 2021 года рождения пострадала в аварии с участием мотоцикла на ул. Широтной в Тюмени 9 августа.

ДТП произошло в районе пересечения улиц Широтной и Монтажников.

"По предварительным данным, мать девочки переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, везла дочку на коляске. На нее пришелся удар. В результате ребенок выпал из коляски. Мать не пострадала", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего ребенка уточняется.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , дети

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