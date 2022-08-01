Тюменский индустриальный университет принял на бюджетные места 2525 абитуриентов
Тюменский индустриальный университет на 100 % закрыл набор на бюджетные места очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета. Принято 2 тысячи 525 абитуриентов.
Приказ о зачислении опубликован по ссылке.
"Всех, кто нашел себя в нем, поздравляем с поступлением в Тюменский индустриальный университет. Кого в списках не оказалось, могут воспользоваться шансом поступить на договорную форму обучения", - рассказали в отделе медиа и внешних коммуникаций вуза.
Для участия в конкурсе на договорные места на программы бакалавриата/специалитета очной формы обучения необходимо до 12 августа заключить договор и внести минимум 50% оплаты.
Напомним, в ТИУ действует программа лояльности для абитуриентов, поступающих на платное обучение. К примеру, при полной оплате обучения за учебный год предоставляется скидка 3 %.
Более подробно с программой лояльности можно ознакомиться по ссылке.