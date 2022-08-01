Тюменский индустриальный университет принял на бюджетные места 2525 абитуриентов

| Фото: ТИУ во ВКонтакте | Фото: ТИУ во ВКонтакте

Тюменский индустриальный университет на 100 % закрыл набор на бюджетные места очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета. Принято 2 тысячи 525 абитуриентов.

Приказ о зачислении опубликован по ссылке.

"Всех, кто нашел себя в нем, поздравляем с поступлением в Тюменский индустриальный университет. Кого в списках не оказалось, могут воспользоваться шансом поступить на договорную форму обучения", - рассказали в отделе медиа и внешних коммуникаций вуза.

Для участия в конкурсе на договорные места на программы бакалавриата/специалитета очной формы обучения необходимо до 12 августа заключить договор и внести минимум 50% оплаты.

Напомним, в ТИУ действует программа лояльности для абитуриентов, поступающих на платное обучение. К примеру, при полной оплате обучения за учебный год предоставляется скидка 3 %.

Более подробно с программой лояльности можно ознакомиться по ссылке.