Телефонные мошенники случайно позвонили следователю в Тюмени

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Телефонный мошенник, представившийся следователем, не знал, что разговаривает с действующим майором юстиции, следователем отдела тюменской полиции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Действуя по известной схеме, злоумышленники случайно набрали служебный номер. В ходе разговора неизвестная женщина сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. Затем она передала трубку мужчине, который выдал себя за следователя.

Тот предложил собеседнику – настоящему сотруднику следственного подразделения – за вознаграждение помочь правонарушительнице избежать уголовной ответственности. Понимая, что общается с аферистами, сотрудник полиции начал им подыгрывать.

Он сказал, что готов отдать 300 тыс. рублей, одновременно связался с коллегами из уголовного розыска и сообщил адрес, по которому должна состояться передача денег. В назначенное место пришла курьер - 26-летняя жительница Екатеринбурга. Девушку доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется поиск ее подельников.