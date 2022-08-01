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Как реализовать свои идеи, рассказал участникам форума "Утро" губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор, 19:21 10 августа 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

О том, как реализовать свои идеи, рассказал участникам форума "Утро" губернатор Тюменской области Александр Моор на панельной дискуссии "Как сообщество помогает развитию тебя и территории вокруг", которая состоялась в Ханты-Мансийске 10 августа.

С молодежью также пообщались полпред президента России Владимир Якушев и другие главы регионов УФО.

"У нас молодые люди с любым проектом могут прийти в мультицентры. Это современные площадки с дружелюбной атмосферой. К каждому проекту прикрепляется наставник - социальный продюсер. Он готов обучить, помочь избежать ошибок и реализовать задуманное", - добавил глава региона.

Отметим, что торжественное закрытие форума с подведением итогов и награждением победителей двух грантовых конкурсов от Росмолодежи и ХМАО-Югры пройдет с 19 до 23 часов.

От Тюменской области заявки на конкурс подали 15 человек и шесть ребят из Краснодона (ЛНР). Они могут выиграть на реализацию своей идеи до 1,5 млн рублей. Также креативные идеи могут получить до 500 тыс. рублей, но уже в конкурсе при поддержке Югры. Особенность этого гранта в том, что реализовать проекты надо будет на территории округа или города Макеевка.

Следить за трансляцией с закрытия можно в официальной группе форума во ВКонтакте.

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# гранты , Росмолодежь , Форум Утро

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