  • 11 августа 202211.08.2022четверг
  • USD60,4542
    EUR61,7040
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области на 12 августа

Общество, 17:10 11 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области в ночь на 12 августа. Как сообщает областное управление МЧС России со ссылкой на Тюменский ЦГМС, возможен град.

Ожидается юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду. В отдельных районах при грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду. Днем также пройдут кратковременные дожди, не исключен туман. Температура ночью 12-17 градусов, днем 21-25.

МЧС просит соблюдать правила безопасности. В случае необходимости звонить 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грозы , ГУ МЧС России по Тюменской области , дождь , ливень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 11.08.2022Тюменка на форуме "УТРО" выиграла грант на проект по борьбе с детским ожирением
17:10 11.08.2022Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области на 12 августа
15:57 11.08.2022Тюменская технология утилизации бурового шлама получила разрешение госэкспертизы
14:45 11.08.2022В Заводоуковске открыли скульптурную композицию "Вальс уносит от войны куда-то"