Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области на 12 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области в ночь на 12 августа. Как сообщает областное управление МЧС России со ссылкой на Тюменский ЦГМС, возможен град.

Ожидается юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду. В отдельных районах при грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду. Днем также пройдут кратковременные дожди, не исключен туман. Температура ночью 12-17 градусов, днем 21-25.

МЧС просит соблюдать правила безопасности. В случае необходимости звонить 112.