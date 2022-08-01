Модель Bugatti соберут гости технопарка "Кванториум" в День области

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Мобильный детский технопарк "Кванториум" будет работать на площадке возле пересечения улиц Максима Горького и Механической в Тюмени в День области, 14 августа, начало - в 12 часов.

Ориентиром для горожан станет стилизованный автомобиль с прицепом и флагами. В течение нескольких часов педагоги направлений "Промышленный дизайн", "Робототехника" и "Автомомоделирование" проведут с ребятами серию мастер-классов, ответят на вопросы гостей и подарят памятные сувениры.

На площадке жители города смогут самостоятельно собрать модель автомобиля Bugatti, нарисовать любимого героя с помощью 3D-ручки, принять участие в заездах радиоуправляемых грузовиков, отправиться в виртуальное путешествие по достопримечательностям Тюменской области и самостоятельно изготовить именной брелок на лазерном станке.