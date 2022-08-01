Губернатор вручил знаки отличия Почетных граждан Тюменской области Юрию Коневу и Минсалиму Тимергазееву

Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети | Фото: Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети | Фото:

Знаки отличия почетных граждан Тюменской области вручил губернатор Тюменской области Александр Моор народному художнику Минсалиму Тимергазееву и одному из старейшин регионального депутатского корпуса Юрию Коневу.

"Каждый из них – человек-символ, воплощающий лучшие черты настоящего тюменского характера: трудолюбие, целеустремленность, а главное – искреннюю любовь к Родине. Тюменская область – земля больших людей", - написал глава региона рассказал на своих личных страницах в социальных сетях.

Церемония награждения состоялась на торжественном собрании в честь 78-ой годовщины образования Тюменской области, которое состоялось в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети

Евгений Бабенко