Тюменский врач напомнила о пользе и вреде меда, орехов и яблок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эти традиционные продукты несут в себе как пользу, так и могут спровоцировать заболевания, напомнила в преддверии агустовских Спасов гастроэнтеролог, доцент Тюменского медуниверситета Марина Сторожок. А потому употреблять их нужно рационально.

"Мед обладает иммуностимулирующим эффектом, содержит много микроэлементов. Тем не менее, у некоторых людей продукты пчеловодства могут вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, мед ни в коем случае нельзя употреблять людям с преддиабетом, сахарным диабетом либо с нарушением толерантности к углеводам. Почему-то некоторые считают, что сахар можно неограниченно заменять медом. На самом деле это неверно. Мед, как и сахар, повышает уровень глюкозы в крови и может привести к ухудшению состояния здоровья. Считается, что две столовые ложки меда в день – оптимальная дозировка, если нет вышеперечисленных заболеваний", - отметила гастроэнетеролог.

Относительно яблок, которые являются самым доступным фруктом, врач напомнила о том, что они богаты витаминами и микроэлементами. Но сырые плоды из-за фруктовых кислот противопоказаны людям с обострением гастрита или язвенной болезнью желудка. В этом случае помогут компоты, а в печеных яблоках образуется пектин. Это вещество действует как сорбент, убирающий излишки жиров, и считается, что впитывает даже соли тяжелых металлов.

Казалось бы, такой супрефуд как кедровые орехи не должен вызывать нареканий гастроэнтеролога. Однако орехи нельзя употреблять при обострении язвенной болезни и гастритов. А тем, кто следит за своим весом важно помнить о калорийности: в 100 г орехов около 700-800 калорий. В основном, полезны все орехи, за исключением арахиса, который может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому его нежелательно давать малышам, сообщает "Тюменская область сегодня".