Мото-путешественник и документалист выехал из Парижа по маршруту 1761 года в Тобольск

| Фото: t.me/paristobol | Фото: t.me/paristobol

Мото-путешественник и документалист Максим Привезенцев повторит маршрут французского астронома Шаппа Отроша 1761 года из Парижа в Тобольск. Он уже выехал в ралли, сообщил в своем Telеgram-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В нашем разговоре о том, как можно привлечь внимание к Тобольску, в том числе и людей мотоциклетного сообщества, он предложил такую необычную форму путешествия. Разносторонний, интересный человек, глубоко интересующийся историей, сразу нашёл фишку и решил воплотить ее в жизнь", - говорится в сообщении.

Глава города предлагает землякам поддержать Максима Привезенцева и его замысел. Известный путешественник прибудет в Тобольск 27 августа.

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