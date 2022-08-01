  • 13 августа 202213.08.2022суббота
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мото-путешественник и документалист выехал из Парижа по маршруту 1761 года в Тобольск

Общество, 14:30 13 августа 2022

t.me/paristobol | Фото: t.me/paristobol

Мото-путешественник и документалист Максим Привезенцев повторит маршрут французского астронома Шаппа Отроша 1761 года из Парижа в Тобольск. Он уже выехал в ралли, сообщил в своем Telеgram-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В нашем разговоре о том, как можно привлечь внимание к Тобольску, в том числе и людей мотоциклетного сообщества, он предложил такую необычную форму путешествия. Разносторонний, интересный человек, глубоко интересующийся историей, сразу нашёл фишку и решил воплотить ее в жизнь", - говорится в сообщении.

Глава города предлагает землякам поддержать Максима Привезенцева и его замысел. Известный путешественник прибудет в Тобольск 27 августа.

Ссылка на проект здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мотопробег , Париж , Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 13.08.2022Глава Краснодона Сергей Козенко поздравил жителей Тюменской области с 78-летием образования региона
14:30 13.08.2022Мото-путешественник и документалист выехал из Парижа по маршруту 1761 года в Тобольск
13:48 13.08.2022Тюменский врач напомнила о пользе и вреде меда, орехов и яблок
13:15 13.08.2022Шоколадный 3D-принтер и электромотоцикл показали на площади у драмтеатра