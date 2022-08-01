За десять лет в Тюменской области введено 16 млн квадратных метров жилья

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 млн квадратных метров жилья введено в Тюменской области за прошедшие десять лет. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

План по вводу жилья в 2021 году выполнен на 109%, введено 1,706 млн кв. метров. В области введено 1,1 кв. м на человека. По этому показателю Тюменская области занимает 5 место среди регионов России.

Расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, планируется завершить до конца 2023 года, с опережением плана на 1 год 8 месяцев.

"Совместно и хорошими темпами нам удается реализовывать масштабные программы по возведению нужных тюменцам социальных объектов, создавать современные транспортные магистрали, строить безопасные и качественные дороги", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.