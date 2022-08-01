Два человека погибли в ДТП на автодороге Ялуторовск - Ярково

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли в ДТП на на 52-м километре автодороги Ялуторовск - Ярково. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, который перевозил бетонные блоки и выехал на встречную полосу. Оба автомобиля загорелись. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, ранен водитель грузового автомобиля.

После ДТП бетонные блоки упали на дорогу и повредили проезжающий мимо легковой автомобиль.

Движение по автодороге перекрыто в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД.