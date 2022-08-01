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Тюменские волонтеры призывают владельцев животных ставить сетки на окнах

Общество, 18:05 15 августа 2022

vk.com/poteriashki | Фото: vk.com/poteriashki

Волонтеры фонда "Потеряшки" бьют тревогу – за последние недели они получили 15 сообщений о кошках, которые выпали из окон многоэтажных домов Тюмени. Добровольцы связывают это с отсутствием сеток на окнах.

"Кошки любят смотреть в окно, любят выходить на балкон, им нравится провожать взглядом птиц и насекомых, уж очень хочется поймать эту неуловимую пташку. Инстинкты – это не шутки, кошка - хищник. Об этом знают все, но сетки на окнах есть далеко не у всех. Вы решили завести кошку? Ставьте сетки на окно, лучше укрепленные, такие есть", - советуют волонтеры.

По их данным из 15 выпавших кошек две умерли от множественных внутренних переломов и кровотечений, еще двух выхаживают после падения в фонде. 11 домашних питомцев лечат их владельцы.

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# безопасность , домашние животные , фонд Потеряшки

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