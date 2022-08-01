Пожарные тушат деревообрабатывающий цех в Тюмени
| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области
Деревообрабатывающий цех арочного типа тушат тюменские пожарные на ул. Еловой в мкрн Утяшево 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре в цехе размерами 15 на 80 метров поступило в 15 часов 52 минуты.
В настоящее время пожар локализован. "Происходило горение шести кубических метров опила и древесных материалов. На месте работают 25 человек личного состава, задействованы девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.