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Пожарные тушат деревообрабатывающий цех в Тюмени

Происшествия, 18:02 15 августа 2022

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Деревообрабатывающий цех арочного типа тушат тюменские пожарные на ул. Еловой в мкрн Утяшево 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в цехе размерами 15 на 80 метров поступило в 15 часов 52 минуты.

В настоящее время пожар локализован. "Происходило горение шести кубических метров опила и древесных материалов. На месте работают 25 человек личного состава, задействованы девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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