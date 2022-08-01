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Тюменцы могут сдать кровь и помочь собрать к школе детей из малоимущих семей

Общество, 17:15 16 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сдать кровь и помочь собрать в школу будущих первоклассников из малоимущих семей смогут тюменцы, которые присоединятся к акции "Двойное добро", 17 августа. Она пройдет в областной станции переливания крови.

"После сдачи крови мы приобретем на вырученные средства канцелярию и школьные ранцы для первоклассников из малоимущих семей. Подарки школьникам передадим в конце августа", — рассказали в тюменском региональном отделении "Молодая гвардия".

Желающие присоединиться к акции должны поставить "+" в комментариях к посту. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

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# донор , первоклассники , школьники

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