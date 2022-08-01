Тюменские поисковики нашли родных погибшего в Тверской области красноармейца

| Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского

Родных красноармейца Александра Николаевича Краснова нашли тюменские поисковики. Останки солдата были подняты поисковым отрядом "Кречет" в пос. Старая Торопа в Тверской области 1 августа.

Личность бойца удалось установить по вкладышу медальона. Александр Краснов родился в 1921 году в с. Ивановка в Саратовской области. Призван Базарно-Карабулакским РВК.

Вскоре были найдены и родные красноармейца. Его внучатая племянница Татьяна Коробова (Краснова) проживает в Саратовской области.