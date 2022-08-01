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В Тюменскую область вернулись 30 пожарных десантников из Югры

Общество, 18:47 16 августа 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

30 сотрудников тюменской авиабазы вернулись из Югры в Тюменскую область. Они с 3 августа помогали соседнему региону ликвидировать пожары в лесах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты Тобольского и Уватского отделений ведомства совместно с другими подразделениями авиалесоохраны локализовали и потушили четыре лесных пожара на общей площади 300 га. Пожарные отработали в Югре более двух тысяч часов, совершили 90 спусков с вертолета.

Вторая группа тюменской авиабазы также готовится к возвращению домой.

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# лесные пожары , тюменская авиабаза , Югра

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