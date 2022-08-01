Тюменские огнеборцы ликвидировали пожары в Югре на 13 тысячах га

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

25 сотрудников тюменской авиабазы вернулись из Югры, где помогали в тушении лесных пожаров в государственном заповеднике "Малая Сосьва". Тюменские огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 13 тыс. 200 га, сообщает сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты Тобольского и Уватского отделений тюменской авиабазы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны отработали на тушении пожара 3 тыс. 550 часов. Прокладывать минерализованные полосы им приходилось вручную.

Доставка воды к кромке пожара для наполнения ранцевых лесных огнетушителей была затруднена отсутствием в зоне тушения источников воды.

Накануне в Тюмень вернулись 30 сотрудников тюменской авиабазы.