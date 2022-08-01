  • 17 августа 202217.08.2022среда
  • USD61,4247
    EUR62,3551
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские огнеборцы ликвидировали пожары в Югре на 13 тысячах га

Общество, 10:45 17 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

25 сотрудников тюменской авиабазы вернулись из Югры, где помогали в тушении лесных пожаров в государственном заповеднике "Малая Сосьва". Тюменские огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 13 тыс. 200 га, сообщает сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты Тобольского и Уватского отделений тюменской авиабазы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны отработали на тушении пожара 3 тыс. 550 часов. Прокладывать минерализованные полосы им приходилось вручную.

﻿

Доставка воды к кромке пожара для наполнения ранцевых лесных огнетушителей была затруднена отсутствием в зоне тушения источников воды.

Накануне в Тюмень вернулись 30 сотрудников тюменской авиабазы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:57 17.08.2022Тюменский филармонический оркестр выступит вместе с трио балалаек и квартетом сопрано
11:45 17.08.2022"Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов
11:32 17.08.2022В России создали препарат, восстанавливающий пораженные ковидом клетки
10:57 17.08.2022В Тюменской области призывнику отказали в замене военной службы на альтернативную