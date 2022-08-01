Сбер профинансировал строительство ЖК "Зеленые аллеи" в Тюмени

Западно-Сибирское отделение Сбербанка открыло девелоперской компании "Навигатор" кредитную линию. Транш в размере 928 млн рублей сроком на три года направлен на строительство первой очереди малоэтажного жилого комплекса "Зеленые аллеи". Возведение домов ведется с использованием счетов эскроу.

"Сбер финансирует жилой комплекс "Зеленые аллеи" с 2020 года. С нашей финансовой поддержкой компания "Навигатор" уже построила танхаусы и дуплексы в одном из самых зеленых районов города. Теперь девелопер приступает к строительству малоэтажных многоквартирных домов, и мы с большим удовольствием продолжаем поддерживать развитие этого жилого квартала", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Зеленые аллеи" — малоэтажный квартал, расположенный в 10 минутах от центра Тюмени недалеко от Цимлянского озера. Жилой комплекс состоит из таунхаусов и дуплексов и четрыехэтажных домов, всего проектом предусмотрено 3 тыс. 700 квартир. На территории квартала уже строится собственный парк отдыха, планируется строительство торгового центра и детского сада. Инфраструктура жилого квартала также предусматривает размещение здесь аптеки, студии йоги или растяжки, салона красоты, кафе-пекарни, магазина с зоотоварами и других объектов. На сегодняшний день шесть очередей жилого квартала "Зеленые аллеи" полностью достроены и заселены. Срок сдачи объектов седьмой очереди запланирован на третий квартал 2022 года. Проектная декларация размещена на сайте.

"Благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы строим единственный в Тюмени и Тюменской области мультиформатный комплекс, который сочетает в себе все виды малоэтажной застройки: таунхасы, дуплексы, а в скором появятся и четырехэтажные дома. На территории жилого комплекса есть все для комфорта детей и взрослых. Спроектировано 10 тематических аллей – семейная, спортивная, аллея детства и дружбы, урбан-аллея, аллея современного искусства и другие. Оборудована зона отдыха у пруда и установлена пергола с качелями длиною 23 метра. Проложено 8 километров велодорожек. Организованы спортивные и детские площадки. Также уже выделено место под строительство торгового центра, детского сада и школы", - отметила исполнительный директор ГК "Навигатор" Татьяна Григорьева.