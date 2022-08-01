Масштабная военно-историческая реконструкция объединит в Тюмени 70 участников

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 70 участников объединит масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная годовщине присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести". Событие начнется в I Заречном микрорайоне 20 августа в 15 часов 30 минут.

Реальные события начала Свирско-Петрозаводской операции воссоздадут в акватории реки. Зрители увидят артиллерийскую подготовку и нанесение ударов по противоположному берегу из орудий ЗиС-3 и 82-х миллиметровых минометов, подготовку десантных средств Красной Армии и непосредственное форсирование реки на плотах и плавательных средствах, стрельбу из автоматов, пулеметов и винтовок времен Великой Отечественной войны.

"Реконструкцию посвящаем 65-й стрелковой дивизии. Ее штаб находился в здании по адресу: улица Республики, 3. Казармы, где жили люди, стояли на территории на ул. Ленина, где сейчас расположен областной военкомат. Дивизия участвовала в Свирско-Петрозаводской операции, форсировав реку Свирь. Для реконструкции везем из Сургута пушки, выставим наши минометы. Заказали три плота. Участие примут члены тюменского клуба "Сибирский рубеж", представители союза морской пехоты. К нам из Сургута приедут около 15 участников военно-исторического клуба "Арсенал", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета областной организации "Союз морских пехотинцев", гвардии старший сержант морской пехоты Александр Урюпин.

На площадке выставят около 15 единиц ретротехники: машины, военные мотоциклы. Здесь же горожане смогут ознакомиться с экипировкой и вооружением. После реконструкции тюменцев начнут угощать гречневой кашей и горячим чаем — для этого разобьют три полевые кухни.

Также в расписании — концерт с участием тюменской группы "Морпехи" и сотрудника УФСИН России по Тюменской области Дмитрия Маняхина. Мероприятие продлится до 18 часов 20 минут.

Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, звание "Город трудовой доблести" Тюмени присвоили в мае 2021 года. Это свидетельство того, что жители областной столицы внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города.

Инна Пахомова