Тобольский аэропорт проведет день открытых дверей

| Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов

День открытых дверей пройдет в аэропорту Ремезов Тобольска 21 августа в честь Дня Воздушного флота. Гости увидят спецтехнику и прогуляются по терминалу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Из спецтехники участники дня открытых дверей смогут увидеть трап, перронный автобус, снегоуборочную технику, тягач, ленту для погрузки багажа и другое", - добавил пресс-секретарь Евгений Новоселов.

Попасть в аэропорт можно с 13 до 15 часов 30 минут. После экскурсию можно задать вопросы сотрудникам службы.

Напомним, аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.