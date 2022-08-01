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15 тюменцев выступят на соревнованиях по триатлон-кроссу в Челябинской области

Спорт, 08:42 18 августа 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 15 спортсменов представят Тюмень на соревнованиях по триатлон-кроссу на фестивале "Тургояк" в Челябинской области с 19 по 21 августа, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Состязания пройдут в три этапа - плавание, велогонка и бег. Они соберут сильнейших спортсменов Москвы, Ленинградской, Свердловской, Пермской, Пензенской областей.

За лидерство поборются и более 15 спортсменов Тюменской области — призеры чемпионатов первенства России. Среди них мастер спорта по велосипедному спорту России Оксана Рыбакова, кандидаты в мастера спорта Иван Сушков, Валерий Федотов и другие.

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