Ишимца обобрали на 677 тысяч рублей

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в разбое задержали в Ишиме. Мужчину 1989 г. р. обобрали на 677 тыс. рублей.

По информации регионального УМВД, около пяти утра, когда он возвращался из питейного заведения к нему подошли трое неизвестных. Между мужчинами возник конфликт, злоумышленники избили оппонента, сняли с него ювелирные украшения — перстень и две цепочки, отобрали телефон и вытащили из кошелька 30 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 677 тыс. рублей.

Ранее судимые местные жители 1997, 1998 и 2000 г. р., причастные к происшествия, задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.