Тюменцев приглашают в музыкальную вселенную Александра Алябьева

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый совместный проект "Музыкальная вселенная Александра Алябьева" запускает Тюменский государственный институт культуры и информационное агентство "Тюменская линия". Горожанам расскажут о трагической судьбе знаменитого земляка, познакомят с историей создания неумолкающего "Соловья", написанного в неволе, и представят всю музыкальную палитру легендарного тоболяка.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Наталья Семешко, из-под пера талантливого мастера вышло около 200 романсов и 20 музыкальных комедий, всего же его авторству принадлежат около 500 сценических, инструментальных, вокальных произведений, некоторые из которых еще не прочитаны и ждут своего часа.

Самое известное в России и за рубежом произведение Александра Алябьева "Соловей" на слова русского поэта Антона Дельвига – истинное воплощение русского лиризма, которое невозможно слушать равнодушно. По словам Натальи Семешко, которая по специальности вокалистка, исполнять его достаточно сложно. Для этого нужно обладать чистым колоратурным сопрано.

"Такая студентка у меня была – Анастасия Пипко, сейчас она продолжает образование в аспирантуре консерватории Санкт-Петербурга. Идеально исполняла "Соловья" и другая наша выпускница Людмила Ковтайкина, которая смогла стать солисткой "Новой оперы", - рассказала директор.

И если "Соловей" - это женское произведение, то "Вечерний звон" Алябьева прекрасно звучит в исполнении мужского хора, добавила Наталья Семешко.

Она отметила, что романс – это небольшое произведение, которое порой рассказывает о целой жизни. И уместить ее в жанровые рамки, сохранив красоту и лиричность, – это настоящий талант композитора.

Добавим, запуск проекта приурочен к 235-летию со дня рождения великого композитора и 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Инна Кондрашкина