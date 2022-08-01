Разметка для парковки электросамокатов появляется в Тюмени

Желтую разметку, обозначающую место парковки электросамокатов, начали наносить на улицах Тюмени. Разметка уже появилась возле остановки "Центральный рынок", на площади Борцов революции, Текутьевском бульваре и еще в 27 локациях.

"Это пилотный проект. Посмотрим, как тюменцы будут пользоваться вспомогательной разметкой, и в следующем году, возможно, увеличим число мест с обозначением парковки на асфальте. Мы выделили наиболее востребованные места на магистральных улицах", — сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Разметка представляет рисунок прерывистой линией, образующей прямоугольник размером 3,5 м х 1,5 м, внутри которого — знак парковки Р, символическое изображение электросамоката, логотипы Тюменского транспорта и кикшерингового сервиса Whoosh.