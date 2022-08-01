Северное сияние над Абалаком снял тобольский фотограф

| Фото: с личной страницы Олега Александровича во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Олега Александровича во ВКонтакте

Северное сияние над Абалаком удалось снять на камеру фотографу из Тобольска Олегу Александровичу ночью 18 августа. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице во ВКонтакте в 5 утра 29 минут.

"Невероятные кадры удалось поснимать сегодня ночью. 16 августа была зафиксирована мощная вспышка на Солнце, что привело к геомагнитной буре в ночь на 18 августа. В час ночи появились первые сообщения о сиянии. Не долго думая, схватил фотоаппарат и помчался в деревню, подальше от городской засветки. По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, невероятное зрелище", - написал фотограф.

По словам Олега, сияние наблюдалось до 55 широты, в сети появились первые кадры этой красоты.

Как рассказал тобольский фотограф в интервью корреспонденту "Тюменской линии", сияние он поймал второй раз, первый был зимой и случайно. "А в этот раз целенаправленно ловил, отслеживал информацию в тематических группах. Фотографией и видеографией увлекаюсь давно, это мое хобби", - отметил он.

Свои работы Олег Александрович размещает в соцсетях, снимает в основном Тобольск и его окрестности.

Анжела Лебедева