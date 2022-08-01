  • 18 августа 202218.08.2022четверг
  • USD60,7552
    EUR61,8322
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Математические и IT-решения для российских предприятий разработали на хакатоне в Тюмени

Общество, 14:39 18 августа 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Математические и IT-решения для российских предприятий и научных организаций разработали на "Большой математической мастерской" в Тюменском госуниверситете. Участие в хакатоне приняли 40 студентов, магистрантов и аспирантов из Тюмени, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Томска и Уфы.

Команды создавали новые алгоритмы и подходы, математические модели, рабочие прототипы и цифровые решения в области нефтедобычи, лингвистики, устройства городской среды, историко-культурного ландшафта, экологичных технологий, образования или моделирования течения флюида. Задачи предоставили "ГазпромВНИИГАЗ", Тюменский научный центр СО РАН, проектный офис Green Solutions Lab, Тюменский и Курганский государственные университеты.

Часть проектов, разработанных на "Большой математической мастерской", представят на VI форуме INNOWEEK 2.0 в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# IT , математика , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 18.08.2022Дмитрий Осипов: благодаря тюменцам наш город продолжает динамично развиваться
14:39 18.08.2022Математические и IT-решения для российских предприятий разработали на хакатоне в Тюмени
14:27 18.08.2022Блинные истории в Ялуторовске будут случаться не только на Масленицу
14:14 18.08.2022Тюменский студент, изучающий хищных клещей Западной Сибири, будет получать стипендию правительства РФ