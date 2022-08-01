Математические и IT-решения для российских предприятий разработали на хакатоне в Тюмени

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Математические и IT-решения для российских предприятий и научных организаций разработали на "Большой математической мастерской" в Тюменском госуниверситете. Участие в хакатоне приняли 40 студентов, магистрантов и аспирантов из Тюмени, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Томска и Уфы.

Команды создавали новые алгоритмы и подходы, математические модели, рабочие прототипы и цифровые решения в области нефтедобычи, лингвистики, устройства городской среды, историко-культурного ландшафта, экологичных технологий, образования или моделирования течения флюида. Задачи предоставили "ГазпромВНИИГАЗ", Тюменский научный центр СО РАН, проектный офис Green Solutions Lab, Тюменский и Курганский государственные университеты.

Часть проектов, разработанных на "Большой математической мастерской", представят на VI форуме INNOWEEK 2.0 в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.