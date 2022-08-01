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12 дней в санатории Тюменской области по программе кешбэка обойдутся в 67 тысяч рублей

Общество, 16:49 18 августа 2022

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В Тюменской области осенний отдых в санатории по программе кешбэка обойдется в 67 тыс. рублей за 12 дней, сообщает портал Санатории-России.рф. Ресурс представил рейтинг регионов по доступности отдыха в санаториях по программе осеннего туристического кешбэка. Лидируют Дальний Восток и Приволжье.

Продажи по программе осеннего туристического кешбэка пройдут с 25 августа по 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тыс. рублей, а на Дальнем Востоке - 40 тыс. В санаториях Тюменской области 12-дневная путевка по кешбэку обойдется в 67,4 тысячи рублей.

В УФО по доступности отдыха по осеннему туристическому кешбэку 2022 года лидирует Курганская область. Далее следуют Свердловская и Челябинская области.

В Краснодарском крае здравницы запрашивают за двухнедельный отпуск 58 тыс. в Краснодаре и до 83,3 тыс. рублей в Сочи. Отдых в Кавминводах обойдется от 74,5 тыс. рублей в Железноводске до 82,4 тыс. в Кисловодске. Стоимость путевок в здравницах Северного Кавказа начинается от 48,7 тыс. рублей в Северной Осетии - Алании.

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# рейтинг , санатории , туристический кешбэк

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