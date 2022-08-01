  • 19 августа 202219.08.2022пятница
  • USD59,9570
    EUR60,8957
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Реконструкция Свирско-Петрозаводской операции 1944 года пройдет на берегу Туры

Общество, 14:57 19 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Начало Свирско-Петрозаводской операции воспроизведут в Тюмени в парке "Заречный" 20 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Реконструкторы повторят начало операции, проходившей 21 июня - 9 августа 1944 года на реке Свирь при участии сформированной в Тюмени 65-й стрелковой дивизии.

Мероприятие начнется в 14 часов 30 минут с выставки страйкбольной техники и ретроавтомобилей и полевой кухни. В 16 часов 40 минут гостей ждет концерт.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# реконструкция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 19.08.2022Детский сад "Антошка" в Антипино примет 516 воспитанников в сентябре
14:57 19.08.2022Реконструкция Свирско-Петрозаводской операции 1944 года пройдет на берегу Туры
14:23 19.08.2022Тюменским родителям дали рекомендации, как помочь ребенку войти в учебный ритм
14:14 19.08.2022Расторгнуть договор на строительство жилого дома помогут обратившимся в Роспотребнадзор