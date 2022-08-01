Реконструкция Свирско-Петрозаводской операции 1944 года пройдет на берегу Туры

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Начало Свирско-Петрозаводской операции воспроизведут в Тюмени в парке "Заречный" 20 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Реконструкторы повторят начало операции, проходившей 21 июня - 9 августа 1944 года на реке Свирь при участии сформированной в Тюмени 65-й стрелковой дивизии.

Мероприятие начнется в 14 часов 30 минут с выставки страйкбольной техники и ретроавтомобилей и полевой кухни. В 16 часов 40 минут гостей ждет концерт.