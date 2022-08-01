В Тюмени жилой комплекс в районе Плеханово строят с использованием инфраструктурных облигаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

390 тыс. кв. м жилья построят по ул. Новоселов в районе Плеханово Тюмени с использованием инфраструктурных облигаций.

Для финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры был предоставлен целевой займ под 3,5% годовых в рамках разработанного правительством РФ инфраструктурного меню.

Ход работ на строительной площадке оценили 19 августа полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Набор инструментов, имеющихся сегодня у субъектов, беспрецедентен, - считает Владимир Якушев. - В данный момент необходимо научиться работать с этими механизмами и выдавать результат".

Отметим, что ввод первого дома на 15 тыс. кв. м запланирован на 2022 год. Всего в стадии строительства находятся шесть жилых домов площадью 81 тыс. кв. м и один многоуровневый паркинг.

Реализация проекта предполагает возведение 28 многоквартирных домов площадью 390 тыс. кв. м, пяти многоуровневых паркингов и двух котельных. Бюджет проекта - 20, 96 млрд рублей.

Тюменская область, ставшая одним из пилотных регионов проекта, предоставила государственную гарантию по погашению займа.

"Суть проекта в том, чтобы дать застройщику долгосрочные деньги для одновременного строительства жилья и необходимой инфраструктуры, - отметил Александр Моор. - Дороги, котельные и все остальное".

Глава региона выразил уверенность, что застройщик сумеет в установленный срок реализовать весь проект в комплексе.

Николай Ступников