Экомарафон помощи бездомным животным "Двойная польза" запустят в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вторую волну экомарафона помощи бездомным животным "Двойная польза" запустят в Тобольске в сентябре. Он направлен на переработку вторсырья и помощь животным.

Автор - руководительница проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова. Участники проекта в течение четырех месяцев будут собирать вторсырье на переработку, а вырученные средства отправят в центр помощи бездомным животным "Право на жизнь". Финал планируется на декабрь, пишет "Мегатюмень".

Члены команды "ЭкоТобольск" регулярно проводят эко-дни и своп-вечеринки, где желающие могут получить дополнительные знания о переработке вторсырья и обменять ненужные, но пригодные для использования вещи.

"Мы хотим собрать сильное комьюнити экоактивистов и вместе улучшить окружающую среду насколько это возможно — все в наших руках. Поэтому мы также стремимся оказывать содействие волонтерскому центру помощи бездомным животным", — прокомментировала Алиса Вагапова.