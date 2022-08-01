Тюменский медуниверситет вошел в федеральный проект "Центры компетенций"

| Фото: ТюмГМУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГМУ во ВКонтакте

Тюменский ГМУ стал третьим медицинским вузом России, который вошел в федеральный проект "Центры компетенций". Благодаря этому вуз получит методологическую помощь для объективной оценки компетенций у студентов. Кроме того, перед молодыми людьми откроются новые возможности для участия в мероприятиях федерального уровня, сообщает пресс-служба вуза.

Летом 2022 года сотрудники университета прошли профессиональную подготовку и защитили концепцию на платформе "Россия-страна возможностей".

В новом учебном году возможность оценить уровень своих навыков получат все студенты Тюменского ГМУ. Они узнают о своих лидерских качествах, эмоциональном интеллекте, стрессоустойчивости, навыках планирования, сотрудничества, анализа информации. На основании отчета молодым людям предоставят рекомендации для развития компетенций и доступ к соответствующим образовательным программам, а также поддержку и сопровождение по возможному трудоустройству.

"Мы также получим доступ к отчетам и сможем выделить группы студентов с повышенным образовательным потенциалом, которые порой не всегда проявляют себя в общественной деятельности. Таким образом, вуз эффективнее будет вовлекать молодежь в образовательные, научные, социальные проекты, - пояснила к.м.н., доцент, руководитель Центра компетентностных технологий Тюменского ГМУ Мария Витальевна Ляпина.

Оценку компетенций в ТюмГМУ смогут пройти также студенты других медуниверситетов. В ближайшее время вуз намерен заключить соответствующие соглашения с образовательными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа.