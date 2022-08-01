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В Тюмени водителя арестовали на 10 суток за сопротивление полиции

Происшествия, 18:48 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 суток административного ареста получил житель Тюмени, оказавший сопротивление инспекторам ДПС при задержании за пьяную езду. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как выяснилось в суде, ночью 18 июня мужчина пьяным сел за руль своего автомобиля Kia Rio. У дома по ул. Широтной, 187 его остановил наряд ДПС ГИБДД. Водитель вылез из салона, оттолкнул одного из инспекторов и убежал в ближайший двор.

Полицейские настигли беглеца, который оказал им сопротивление. На нарушителя надели наручники. Был составлен административный протокол. Ленинский районный суд признал тюменца виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции.

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# арест , пьяная езда , суд

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