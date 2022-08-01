В Тюмени принимают заявки на открытые соревнования по конкуру

| Фото: конный клуб "Конек-горбунок" Тобольск во ВКонтакте | Фото: конный клуб "Конек-горбунок" Тобольск во ВКонтакте

Открытые соревнования по конкуру состоятся в ГАУ Северное Зауралье (Рощинское шоссе 2, стр. 7) 27 августа. Начало - в 9 часов, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе вуза.

Участниками могут стать дети до 14 лет на лошадях от 6 лет и старше, а также совершеннолетние всадники, не имеющие спортивного разряда, и всадники от 15 лет на лошадях от 5 лет и старше.

Для заявки необходим действующий страховой полис. Несовершеннолетним спортсменам - нотариально заверенные доверенность от родителей или законного опекуна тренеру на право действовать от их имени и разрешение на участие в состязаниях по конному спорту.

Победителей и призеров наградят дипломами и медалями.

Документы принимают до 23 августа до 18 часов по e-mail Olga5nizza@yandex.ru. Подробности по телефону: 8 (996) 639-88-72.

Виктория Макарова