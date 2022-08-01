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В Тюмени установят флагштоки у школ

Общество, 19:10 22 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У школ Тюмени установят флагштоки. Флаги во время церемоний будут поднимать лучшие ученики, педагоги и родители.

Работу по установке обсудили на заседании коллегии администрации Тюмени 22 августа, сообщил глава города Руслан Кухарук на своей странице во ВКонтакте.

С 1 сентября торжественное исполнение гимна и поднятие флага станет еженедельной процедурой во всех школах России. Церемонии будут проходить в начале и в конце учебной недели, а также во время школьных торжеств, соревнований и в дни государственных праздников. Стандартом проведения предусмотрено определение места размещения государственных символов, подготовка знаменных групп, непосредственно церемония поднятия и спуска флага.

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# государственный флаг , Руслан Кухарук

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