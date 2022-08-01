  • 22 августа 202222.08.2022понедельник
  • USD59,1321
    EUR59,3934
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы спели государственный гимн в честь Дня флага России

Общество, 18:26 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственный гимн тюменцы спели на концерте в честь Дня флага России, который состоялся на площади 400-летия Тюмени 22 августа.

"Сегодняшний день позволяет нам вспомнить, как наши предки прославляли нашу страну, еще раз испытать чувство гордости и помнить, что мы большой многонациональный народ. Каждый из нас вносит большой вклад в развитие нашего региона и России", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Под звуки гимна на сцене триколор подняли советский и российский летчик гражданской авиации, Герой России Владимир Шарпатов, советский борец классического стиля, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров и сержант, участник специальной военной операции Сергей Григорьев. Ранее он был награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью "За отвагу".

Здесь выступили образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири", вокальное трио "Оберег", танцевальный ансамбль "Денс Хит", "Водограй", ансамбль русской песни "Сударушка" и другие коллективы.

Также более 60 активистов волонтерских организаций развернули российский флаг и раздали свыше 3 тыс. ленточек триколор.

Концерт, по данным УМВД России по Тюменской области, посетили более полутора тысяч человек.

﻿

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Пантелеев , День флага , триколор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 22.08.2022В Тюменской области стартовало мероприятие "Дорога домой"
19:10 22.08.2022В Тюмени установят флагштоки у школ
18:37 22.08.2022Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 29 августа
18:26 22.08.2022Тюменцы спели государственный гимн в честь Дня флага России