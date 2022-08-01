Тюменцы спели государственный гимн в честь Дня флага России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственный гимн тюменцы спели на концерте в честь Дня флага России, который состоялся на площади 400-летия Тюмени 22 августа.

"Сегодняшний день позволяет нам вспомнить, как наши предки прославляли нашу страну, еще раз испытать чувство гордости и помнить, что мы большой многонациональный народ. Каждый из нас вносит большой вклад в развитие нашего региона и России", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Под звуки гимна на сцене триколор подняли советский и российский летчик гражданской авиации, Герой России Владимир Шарпатов, советский борец классического стиля, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров и сержант, участник специальной военной операции Сергей Григорьев. Ранее он был награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью "За отвагу".

Здесь выступили образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири", вокальное трио "Оберег", танцевальный ансамбль "Денс Хит", "Водограй", ансамбль русской песни "Сударушка" и другие коллективы.

Также более 60 активистов волонтерских организаций развернули российский флаг и раздали свыше 3 тыс. ленточек триколор.

Концерт, по данным УМВД России по Тюменской области, посетили более полутора тысяч человек.

Виктория Макарова