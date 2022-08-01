В школах Тюменской области с 1 сентября организуют входные фильтры

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Входные фильтры организуют в школах Тюменской области с 1 сентября. Накануне нового учебного года для профилактики инфекционных заболеваний во всех образовательных организациях проводят генеральные уборки и дополнительную дезинфекция, сообщает региональный инфоцентр.

"Решения о закрытии классов, групп на карантин, переводе школьников на дистант или о введении масочного режима будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Пока говорить о таких показателях преждевременно. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах, группах и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни", - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Добавим, решением Роспотребнадзора, прививочная кампания против гриппа начнется с сентября.