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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В школах Тюменской области с 1 сентября организуют входные фильтры

Общество, 09:36 23 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Входные фильтры организуют в школах Тюменской области с 1 сентября. Накануне нового учебного года для профилактики инфекционных заболеваний во всех образовательных организациях проводят генеральные уборки и дополнительную дезинфекция, сообщает региональный инфоцентр.

"Решения о закрытии классов, групп на карантин, переводе школьников на дистант или о введении масочного режима будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Пока говорить о таких показателях преждевременно. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах, группах и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни", - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Добавим, решением Роспотребнадзора, прививочная кампания против гриппа начнется с сентября.

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# грипп , школа

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