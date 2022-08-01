В России утвердили нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры

| Фото: vk.com/artvoyag72 | Фото: vk.com/artvoyag72

Для муниципальных дворцов и домов культуры утверждена нулевая ставка налога на прибыль. Решение будет действовать с налогового периода 2022 года, сообщает правительство РФ.

Это позволит увеличить долю собственных средств муниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда сотрудников и проведение социально значимых мероприятий.

В перечень видов деятельности, на которые будет распространяться такая льгота, вошли: проведение занятий, курсов, лекций, творческих лабораторий и концертов; организация экскурсий, фестивалей, кинопоказов; научно-исследовательская и методическая деятельность в культурно-досуговой сфере; организация детского отдыха; выездные мероприятия для инвалидов, сирот и пожилых граждан.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что особенно нуждаются в такой поддержке те культурные учреждения, которые расположены в сельской местности, поселках, малых городах. "Их у нас по России почти 37 тысяч. Для местных жителей это не просто место отдыха, но и важная часть социальной инфраструктуры", – сказал он.