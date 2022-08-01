В России 57% семей при строительстве дома готовы нанять профессионалов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 57% российских семей, или 11,2 млн, которые хотели бы построить индивидуальный дом, готовы воспользоваться услугами профессиональных застройщиков. Об этом сообщил на форуме "Среда для жизни" генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, который представил опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Готовность граждан привлекать застройщиков, по мнению Виталия Мутко, – важный знак, свидетельствующий о высоком потенциале цивилизованного ИЖС, когда население строит дома с помощью профессиональных девелоперов, по типовым проектам, с соблюдением стандартов качества и безопасности.

"Вместе с тем подавляющее число индивидуальных домов у нас строятся гражданами собственными силами, что мешает распространению ипотеки в секторе, да и сама по себе такая застройка носит хаотичный характер, не соответствует современным стандартам, представлениям о сбалансированной городской среде", - заявил он.

Выход глава ДОМ.РФ видит в стандартизации этого рынка, строительстве поселков частных домов по типовым проектам.

"Сейчас, судя по нашему опросу, к типовому проекту готово около 20 процентов семей, желающих переехать из квартиры в частный дом, - пояснил он. - Но если создать каталог типовых проектов, прошедших все необходимые экспертизы, то им готовы воспользоваться в четыре раза больше семей – 79 процентов".

Работа над таким каталогом, по словам Виталия Мутко, активно ведется. Институт развития совместно с Минстроем и Минпромторгом провел всероссийский конкурс на разработку типовых проектов ИЖС, многоквартирных малоэтажных жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих конструкций, отобрано 40 проектов-победителей. Они включены в общедоступный реестр типовых решений для ИЖС.

Кроме того, развитие стандартизированного рынка ИЖС невозможно без производителей качественных домокомплектов.

"От многих представителей отрасли мы слышим, что им сегодня непросто конкурировать с разнообразными "серыми" строителями, которые работают без разрешений, сертификатов качества, иногда и без уплаты налогов. Считаю, что необходимо поддержать хорошие, прозрачные компании – например, предоставить им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию действующего производства. Одновременно с этим нужно стимулировать и спрос граждан на качественные домокомплекты. Надеюсь, что по итогам форума будут сформированы соответствующие поручения правительства", – подчеркнул Виталий Мутко.

Востребованность индивидуального жилья в России в последние годы растет. Только за первые семь месяцев 2022 года было построено 38,1 млн кв. м – на 70% больше, чем в многоквартирных домах, и в полтора раза больше, чем введено частных домов за аналогичный период 2021 года.