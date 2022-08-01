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Тюменцы навестили раненых бойцов в Краснодоне

Общество, 14:51 23 августа 2022

инфоцентр правительства ТО (скриншот с видео) | Фото: инфоцентр правительства ТО (скриншот с видео)

Добровольцы из Тюмени вручили подарки пациентам Краснодонской многопрофильной больницы Луганской народной республики, сообщает информационный центр правительства региона.

Сейчас в лечебном учреждении продолжается капитальный ремонт в рамках соглашения с Тюменской областью.

"Больница была введена в эксплуатацию в 1979 году. С этого времени ни разу капитального ремонта лечебного учреждения не проводилось. На данный момент произведен демонтаж всех систем, у детской больницы окрашен фасад здания", - рассказала врио главного врача Краснодонской многопрофильной больницы Наталья Назаренко.

По плану будут отремонтированы основные стационарные отделения, пищеблок, прачечная и детское отделение.

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# Донбасс , капитальный ремонт , Краснодон

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